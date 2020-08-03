В Берлине тысячи человек вышли на манифестацию против антикоронавирусных мер

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берлине в минувшие выходные тысячи человек вышли на манифестацию против антикоронавирусных мер под лозунгами "Остановить коронавирусное безумие!" и "Вторая волна - это мы!", сообщает Euronews.

Протестующие заявляли, что действия правительства несут огромную угрозу личным свободам граждан и уже нанесли серьезный урон экономике.

По данным немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, в акции приняли участие 17 тыс. человек. Они устроили шествие по бульвару Унтер-ден-Линден в направлении бундестага. Большинство из них были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Многократные призывы полицейских соблюдать правила гигиены не возымели действия. Именно поэтому полицией было принято решение прекратить эту акцию, после чего организаторы объявили ее завершенной.

Тем не менее не все участники шествия разошлись после его официального окончания. По данным полиции, многие из них позже приняли участие в митинге под лозунгом "День свободы: конец пандемии", собравшем около 20 тыс. человек. Поскольку и на этот раз участники акции не соблюдали правил гигиены, полиции пришлось вмешаться и прекратить митинг, несмотря на сопротивление некоторых его организаторов.

При этом, как пишет агентство AFP, несколько сотен активистов оставались у Бранденбургских ворот до позднего вечера. Со своей стороны полиция Берлина уведомила о том, что против отдельных участников этой демонстрации были поданы заявления в полицию, а часть активистов пришлось выносить с места проведения акции.

В столице Германии в минувшие выходные прошло еще несколько демонстраций, которые завершились столкновениями с полицией. Так, в берлинском районе Нойкельн состоялось запланированное шествие под лозунгом "Против выселения, выдворения из страны и фашизма", число участников которого полиция оценила в 2,5 тыс. человек. Вскоре после начала шествия его участники неожиданно начали нападать на полицейских и забрасывать их камнями, говорится в пресс-релизе берлинской полиции. В результате этого инцидента трое полицейских были ранены. Только после того, как прибыло подкрепление, ситуацию удалось нормализовать.

Еще одно незапланированное шествие состоялось в районе Берлина Пренцлауэр Берг, в котором, по оценкам полиции, приняли участие около 200 человек. Они создавали помехи движению на улицах и закидывали полицейских камнями, сообщает пресс-служба полиции Берлина. Трех человек удалось задержать.

Всего же, по данным полиции, по итогам всех массовых мероприятий, прошедших в Берлине, было задержано 133 человека. В отношении 89 человек было начато предварительное уголовное расследование. В ходе столкновений в общей сложности пострадали 45 стражей правопорядка.-0-