В Болгарии произошло ДТП с участием 22 грузовиков, есть погибшие

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли и шесть пострадали в результате аварии с участием 22 большегрузных транспортных средств в районе болгарского города Харманли, сообщает болгарское издание "Старият мост".

ДТП произошло утром 3 апреля на автомагистрали Марица. Около 50 грузовиков двигались на запад в колонне в сопровождении полиции от контрольно-пропускного пункта "Капитан-Андреево" на границе с Турцией. По одной из версий, авария произошла из-за густого тумана. Однако есть свидетельства, что один из водителей в колонне не выдерживал нужную дистанцию и неожиданно нажал на тормоза, из-за чего и произошло массовое ДТП.

Фото "Старият мост"

В настоящее время движение по автомагистрали блокировано. На месте происшествия работают полиция и спасатели, причина инцидента выясняется.

Пострадавшие госпитализированы. Уточняется, что погибшие - граждане Турции.-0-