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18 сентября 2020, 09:03

В борьбе с пандемией нужно перейти от строгих ограничений к поиску новых решений - ВОЗ

Фото из архива
Фото из архива
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18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. СOVID-19 опять на подъеме в Европе, и странам предстоит решить, какие меры принять, чтобы остановить вторую волну пандемии. По мнению директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, в этот раз нам не нужно "изобретать велосипед" - мы уже знаем, что дает результаты, а что нет. В то же время люди устали от пандемии, и сегодня нужно проявлять гибкость и перейти от строгих запретов и ограничений к поиску новых решений, сообщает Центр новостей ООН.

На пресс-конференции в Женеве Ханс Клюге сообщил, что недельное число новых случаев заражения СOVID-19 в Европе превысило показатели марта этого года, когда отмечался первый пик пандемии. В половине стран региона за последние две недели число инфицированных увеличилось более чем на 10%, а в семи странах этот показатель удвоился. "Весной и в начале лета мы увидели результат строгих карантинных мер. Наши усилия, наши жертвы были не напрасны - в июне было зарегистрировано самое низкое число новых случаев, - напомнил Ханс Клюге. - Но сентябрьские цифры стали для всех нас сигналом тревоги".

Клюге признал, что в какой-то степени эти показатели отражают расширение масштабов тестирования, но они также свидетельствуют о вызывающем тревогу уровне передачи вируса в Европе. В первую неделю сентября рост новых случаев наблюдался в группе людей старшего возраста - от 50 до 79 лет, наибольшая доля зараженных - это люди от 25 до 49 лет.

"В какую сторону повернет пандемия сейчас, зависит от нас. Нам уже удалось однажды дать ей отпор, мы можем сделать это снова", - подчеркнул Ханс Клюге. Он выступил за то, чтобы страны региона принимали решения на основе меняющейся ситуации и эпидемиологических данных. А то, что это возможно, доказало открытие школ, которому предшествовала августовская европейская конференция - ее результатом стала публикация рекомендаций о работе школ в условиях пандемии.

Ханс Клюге также отметил, что сегодня мы уже знаем, какие меры эффективны, а какие - нет, поэтому мы можем не терять времени на то, что не срабатывает. "И мы должны неустанно обновлять свои знания по мере появления новых данных", - сказал он и в качестве примера привел карантин как краеугольный камень борьбы с COVID-19. Клюге напомнил, что двухнедельный карантин - это период, когда инфицированный человек, не имея симптомов, может быть заразным для окружающих. "Понимая, какие серьезнейшие последствия - и для отдельных людей, и для всего общества - может иметь даже незначительное сокращение карантинного периода, а также исходя из приведенных цифр, я рекомендую странам региона принимать решения о сокращении карантина продуманно, должным образом проконсультировавшись с учеными и экспертами, - призвал Ханс Клюге. - Нельзя отказываться от карантина, но его концепцию нужно постоянно адаптировать к обстоятельствам и четко, недвусмысленно объяснять людям".

По последним данным, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 30 млн, с момента вспышки скончались 942 тыс. человек. В Европе число инфицированных COVID-19 составляет 4,345 млн.-0-

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