В Боснии и Герцеговине произошли жесткие столкновения мигрантов

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли, 18 получили ранения в результате столкновений двух групп мигрантов в городе Бихач в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию Унско-Санского кантона.

В столкновениях участвовали группы мигрантов из Пакистана и Афганистана, всего около 70 человек. В результате массовой драки два человека погибли, десять получили тяжелые ранения, еще восемь - ранения средней и легкой степени тяжести. Все пострадавшие являются гражданами Пакистана, они получили ранения холодным оружием и дубинками. По словам пострадавших, они подверглись нападению группы беженцев-афганцев.

Полиция ведет расследование происшествия, по факту убийств заведены уголовные дела. Следственные действия осложняет тот факт, что столкновения произошли между жителями стихийных палаточных лагерей беженцев, которые нелегально переходят боснийско-хорватскую границу, направляясь в ЕС.

По данным властей Боснии и Герцеговины, на территорию страны постоянно проникают мигранты по западнобалканскому маршруту. При переходе границы беженцы уничтожают документы, поэтому установить их личности сложно. Большинство из беженцев стремятся попасть в ЕС, поэтому скапливаются на границе с Хорватией. Наплыв переселенцев уже вызвал протесты местного населения.-0-