В Бразилии автобус вылетел в кювет - 14 погибших, 32 раненых

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В бразильском штате Парана автобус попал в аварию - погибли 14 человек. Об этом сообщает новостной портал G1 со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Автобус врезался в отбойник и вылетел с трассы в кювет.

По данным полиции, 32 человека были спасены: семь из них в тяжелом состоянии, шесть - со средними травмами, 19 - с легкими.

Пострадавшие были доставлены в больницы близлежащих городов Куритиба и Жоинвили. Движение на трассе было остановлено на время спасательных работ.-0-