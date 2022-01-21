В Бразилии одобрили иммунизацию детей и подростков китайской вакциной CoronaVac

21 января, Минск /БЕЛТА - Синьхуа/. В Бразилии одобрили иммунизацию от COVID-19 детей и подростков 6-17 лет китайской вакциной CoronaVac.

Иммунизацию одобрило Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa). Согласно принятому решению дети и подростки, имеющие право на вакцинацию, могут получить две дозы вакцины CoronaVac с интервалом в 28 дней. Для них будут применяться такие же вакцины, что и для взрослых.

Как сообщают местные СМИ, это решение было принято Anvisa в ответ на запрос Института Бутантан, который отвечает за внедрение вакцин против COVID-19. Вакцина CoronaVac была одобрена для экстренного применения в Бразилии 17 января прошлого года для людей в возрасте 18 лет и старше.-0-