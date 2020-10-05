В Бразилии впервые с мая зафиксировали менее 10 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

5 октября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии возросло до 4 915 289, из них 8 456 зарегистрировано за минувшие сутки. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные Минздрава южноамериканской республики, сообщает ТАСС.

Несмотря на то, что в выходные дни данный показатель находится на более низких значениях, чем среди недели, он впервые с 17 мая опустился ниже отметки 10 тыс. случаев в день. Число летальных исходов за минувшие 24 часа выросло на 365 и составило 146 352. По информации ведомства, более 85% заразившихся (4 263 208) выздоровели, еще 505 729 пациентов остаются под наблюдением врачей. На 1 млн жителей приходятся 23 390 случаев инфицирования и 696 летальных исходов.

С 27 сентября по 3 октября зафиксированы 162 532 случая инфицирования, что на 27 тыс. меньше, чем за предыдущие семь дней. Число смертей за этот период также снизилось - 3 982 против 4 874 неделей ранее.

Бразилия, где первый случай инфицирования коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает третье место после США и Индии в списке государств с наибольшим числом заразившихся. По числу умерших Бразилия уступает только Соединенным Штатам.-0-