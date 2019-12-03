В Бразилии задержали подозреваемого в подготовке покушения на президента

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бразильские правоохранители задержали 25-летнего мужчину по подозрению в подготовке покушения на президента республики Жаира Болсонару, сообщает портал Agora noticias со ссылкой на источники в военной полиции.

Как сообщает ТАСС, злоумышленник оказался работником одной из компаний, предоставляющих услуги по уборке военного учебного заведения в городе Трес-Корасойс в штате Минас-Жерайс, которое Жаир Болсонару посетил 29 ноября. Он принял участие в церемонии выпуска офицеров. Тогда же подозреваемый и был задержан. Ранее в соцсетях он опубликовал фотографии с подписями, которые были расценены как угроза национальной безопасности.

В начале сентября 2018 года Жаир Болсонару, который в тот момент был кандидатом на пост главы государства, получил ножевое ранение во время встречи с избирателями на юго-востоке Бразилии. На месте инцидента полиция задержала 40-летнего безработного Аделиу Биспу ди Оливейру, который сознался в преступлении, был признан невменяемым и помещен в психбольницу. Политик провел более трех недель в больнице и перенес две операции.-0-