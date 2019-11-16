В Брюсселе штраф за брошенный окурок увеличили в четыре раза

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брюсселе штраф за брошенный на землю окурок увеличили в четыре раза – до 200 евро. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы Бельгии.

Новое правило вступит в силу с начала нового года. Одновременно с ужесточением наказания власти планируют увеличивать количество городских пепельниц, реализовать проект по утилизации окурков, заниматься разъяснительной работой с курильщиками.

Экологи считают, что один окурок способен загрязнить до 500 л воды, а для разложения таким отходам потребуется до 15 лет.-0-