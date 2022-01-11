В Буркина-Фасо арестовали военных, готовивших государственный переворот

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа военных, которые подозреваются в подготовке захвата власти в стране, арестована в Буркина-Фасо, сообщает ТАСС со ссылкой на местное информационное агентство.

В коммюнике военной юстиции, которое цитирует информагентство, говорится о том, что военный трибунал открыл 8 января дело по доносу одного из участников группы, подозреваемой в попытке дестабилизации республиканских институтов.

"Военной полицией начато расследование с целью выяснения всех обстоятельств дела. В результате к 11 января арестованы восемь военнослужащих, они уже допрошены", - отмечено в сообщении.

В последние несколько месяцев президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе провел несколько крупных перестановок в командовании вооруженными силами страны. При этом несколько военных потеряли свои посты.-0-