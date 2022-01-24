В Буркина-Фасо произошел военный мятеж

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Буркина-Фасо военнослужащие подняли мятеж, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По данным радиостанции Radio France internationale, сейчас в столице Буркина-Фасо Уагадугу сохраняется полная неопределенность, мятежники выступили с требованиями из шести пунктов, среди которых полная смена военного командования.

Также отмечается, что в ходе беспорядков был задержан президент страны Рок Марк Кристиан Каборе. Сейчас он содержится на одной из армейских баз. Ранее агентство Associated Press со ссылкой на очевидцев сообщило, что около резиденции президента в столице прогремели выстрелы.

По данным государственного Буркинийского радиовещания и телевидения, вчера утром в ряде казарм в столице страны Уагадугу и на базе ВВС произошла стрельба. Начавшие стрельбу военнослужащие требовали увеличения количества войск, направляемых на борьбу с террористами, смены ряда командиров, а также увеличения выплат семьям погибших военнослужащих. Участники антиправительственной демонстрации в поддержку военных подожгли штаб-квартиру правящей партии Буркина-Фасо "Народное движение за прогресс" в Уагадугу.

В связи с беспорядками в стране был введен комендантский час. Ранее правительство ограничило на территории всей страны доступ к социальной сети Facebook по соображениям национальной безопасности.

11 января власти Буркина-Фасо объявили, что задержали группу военных, которые подозреваются в подготовке захвата власти в стране. Против них было начато расследование. Во главе группы, согласно новостному порталу Burkina24, стоят молодые офицеры. В последние несколько месяцев президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе провел ряд крупных перестановок в командовании вооруженными силами страны. При этом ряд военных потеряли свои посты.-0-