В Чехии объявили локдаун

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии с 22 октября до 3 ноября объявлен локдаун. Об этом сообщает "Радио Прага".

С утра 21 октября правительство Чешской Республики обсуждало новые ограничительные меры, которые должны воспрепятствовать стремительному увеличению числа зараженных коронавирусом в стране. Министр здравоохранения Роман Примула и весь Кабинет министров опасаются возникновения острого недостатка медицинского персонала в чешских больницах и невозможности вовремя оказать помощь всем заболевшим. Члены Кабмина считают, что в целях сдерживания роста числа заразившихся необходимо еще больше ограничить социальные контакты населения страны.

Согласно решению правительства, закрытыми останутся магазины розничной торговли, а также приостановит работу значительная часть сферы услуг. С 22 октября гостиницы и пансионы не смогут принимать гостей, приезжающих с целью отдыха.

Открытыми остаются только магазины, предлагающие базовый ассортимент. В крупных торговых центрах граждане смогут посетить только продуктовые, а также хозяйственные и парфюмерные магазины. Аптеки продолжат работу. Временно закрывающиеся отрасли получат государственную финансовую помощь.

Гражданам Чехии дана рекомендация ограничить социальные контакты и по возможности работать удаленно. Ограничено свободное передвижение населения: возможно только выполнение рабочих обязанностей, посещение больниц и магазинов, а также родственников, нуждающихся в помощи. Разрешены также прогулки в парках и садах.

Правительство в ускоренном порядке расширяет количество койко-мест в чешских больницах, приобретает аппараты ИВЛ и привлекает для работы в чешских стационарах врачей-добровольцев, а также и иностранных специалистов. В Чехию, как сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, прибудет команда врачей из США.

В Чехии 20 октября было обнаружено 11 984 новых случая заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем с начала эпидемии. По данным Минздрава Чешской Республики, в настоящее время в стране насчитывается 113 тыс. человек в активной фазе болезни, госпитализированы более 4 тыс. зараженных, 634 из них в тяжелом состоянии. С момента вспышки скончались 1 619 инфицированных. В настоящее время в Чехии один из самых высоких показателей по числу зараженных на душу населения среди стран ЕС.-0-