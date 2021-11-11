В Чехии правительство во главе с премьер-министром подало в отставку

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии правительство во главе с премьер-министром Андреем Бабишем подало в отставку, сообщает чешский новостной интернет-портал iDNES.

"Правительство приняло решение уйти в отставку. Я направил письмо президенту Милошу Земану с этим решением" - заявил Андрей Бабиш.

Премьер-министр заявил 10 ноября, что в письменной форме передаст прошение об отставке президенту Милошу Земану, который находится в Центральном военном госпитале в Праге. Согласно конституции, глава государства поручит правительству, отставку которого он примет, выполнять эту функцию до назначения нового Кабинета министров.

Как сообщает ТАСС, партия "Акция недовольных граждан", которую возглавляет Андрей Бабиш, потерпела поражение на состоявшихся в октябре выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента Чехии. Их выиграли две либеральные партийные коалиции. Сформировать новый Кабмин поручено председателю праволиберальной Гражданской демократической партии политологу Петру Фиале. Он является единственным кандидатом на пост премьер-министра страны.-0-