В Чехии разрисовали Карлов мост

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На одной из главных исторических достопримечательностей Праги - средневекового Карлова моста через реку Влтава злоумышленники совершили акт вандализма - оставили граффити на одной из несущих опор моста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов Виолету Сиржиштеву.

В соцсетях разместили фотографии, на которых видно, что на несущей конструкции моста сделана надпись: "Краков + Москва = Прага. 8.03.2020". Названия городов написаны по-английски.

Виновным грозит уголовное наказание. Иностранцам угрожает высылка из республики с многолетним запретом на въезд.

Аналогичный инцидент с нанесением граффити на Карловом мосту произошел в июле прошлого года. Два туриста - граждане Германии, признавшие в суде вину, были осуждены. Они были высланы из республики с запретом последующего въезда в течение пяти лет. Действия осужденных были квалифицированы судом как порча не принадлежащего им имущества, имеющего неисчислимую историческую и культурную ценность. Карлов мост является одной из главных туристических достопримечательностей Праги, он внесен в список культурных объектов, охраняемых ЮНЕСКО.-0-