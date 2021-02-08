В Чехии запретят на год работу ресторанов и отелей за повторные нарушения ограничений

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Чехии одобрило законопроект, предоставляющий властям возможность прекращать сроком на один год деятельность гостиниц и пансионов, ресторанов и других учреждений общепита за повторные нарушения действующих в республике жестких социальных ограничений, направленных на пресечение распространения коронавируса. Документ в ускоренном порядке должен пройти утверждение в национальном парламенте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Чешское телевидение.

В Чехии не уменьшается число госпитализированных с коронавирусом, ежедневно фиксируется значительное число новых случаев заражения, распространяется британский штамм вируса. В этой ситуации гостиницам и пансионам разрешено заселять только командировочных, которые представят администрации заверенные справки о целях своих поездок. Эти документы затем подлежат контролю местных властей. Ресторанам и другим учреждениям общепита предоставлено право продавать блюда и напитки только навынос через специальные окна выдачи.

В последние недели полицией были зафиксированы десятки нарушений, когда в залах ресторанов находились посетители, а гостиницы и пансионы заселяли туристов. Некоторые из них, несмотря на штрафы, повторно нарушали предписания.

Кроме того, Кабмин принял решение обратиться в нижнюю палату парламента республики с предложением продлить на 30 дней, до 16 марта, действующий в стране из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации, который должен завершиться 14 февраля.

В Чехии общее число инфицированных COVID-19 за период эпидемии составило 1 037 405, умерли 17 333 человека. Больницы республики, для помощи медперсоналу которых привлечены военнослужащие, переведены на экстренный режим работы: проводятся только неотложные операции, приостановлен прием пациентов для плановой госпитализации.

С 5 октября в Чехии восстановлен режим чрезвычайной ситуации, который действовал с 12 марта по 17 мая 2020 года. В республике 27 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. В стране сохраняется масочный режим и действуют жесткие социальные ограничения, включая запрет на выход из дома ночью без срочной необходимости. С 30 января въезд иностранцев разрешен только в случаях крайней необходимости.-0-