В Челябинске горит цех по производству пластиковой посуды

Фото ГУ МЧС РФ по Челябинской области
14 февраля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Цех по производству пластиковой посуды горит в Челябинске (РФ). Площадь возгорания составляет 2,5 тыс. кв.м.
По информации МЧС РФ, сообщение о пожаре поступило в 10.34 мск. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение внутри цеха на площади 600 кв.м. Позднее в цехе произошло частичное обрушение на 800 кв.м. По предварительным данным, пострадавших нет.
Для тушения задействуют пожарный поезд.
На месте работает лаборатория по замеру предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ.-0-