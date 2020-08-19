В Черногории переносят начало учебного года из-за коронавируса

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Черногории начало учебного года отложат из-за коронавируса. Соответствующее решение приняло Министерство просвещения республики, сообщает телеканал RTCG.

Решение принято в соответствии с рекомендациями республиканского института общественного здоровья, в которых указывается, что плановое начало учебного года может иметь риск для школьников в связи с неизвестностью дальнейшего развития эпидситуации.

Решение касается не только школ, но и детских садов. Сообщается, что одному из родителей детей младше 11 лет предоставят оплачиваемые дни отдыха.-0-