В Черном море на борту танкера с 700 т мазута произошел пожар

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел в машинном отделении танкера Almuntazah под флагом Коморских островов с 700 т мазута, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

"Судно называется Almuntazah, под флагом Коморских островов. Оно находилось на рейде, на якорной стоянке, на расстоянии 1,2 мили от берега в порту Тамань. На борту 700 т мазута, - сказал собеседник агентства. - Открытого огня нет, но из вентиляционных отверстий появился черный дым".

Экипаж танкера состоит из семи граждан России, в настоящее время снят буксиром. Информация о пострадавших не поступала.

"Мы направили буксир "Меркурий" в сторону аварийного судна, но пока ни судовладелец, ни капитан за помощью не обращались. Морские спасательные силы ведут наблюдение", - добавил представитель Росморречфлота.

Следов загрязнения воды в Черном море, где произошел пожар на танкере, нет. Также нет никаких препятствий судоходству в Керченском проливе.-0-