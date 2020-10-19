В Чили демонстранты сожгли две церкви во время протестов

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Демонстранты в Чили минувшей ночью сожгли две церкви и разграбили десятки магазинов, сообщает Reuters.

Вечером на центральной площади в Сантьяго собрались около 25 тыс. человек, с наступлением ночи митинги переросли в беспорядки и грабежи. Люди в масках взорвали здание полиции и церковь, ранним утром вандалы напали на другую церковь в Сантьяго и подожгли ее.

В связи с беспорядками временно были закрыты более 15 станций метро. Полиция применила слезоточивый газ и водометы. В результате массовых протестов погибли 30 человек, тысячи человек ранены.

Массовые акции были приурочены к началу протестов 2019 года, когда чилийцы собрались по всей стране, чтобы призвать к реформе систем пенсионного обеспечения, здравоохранения и образования.-0-