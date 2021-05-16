В Чили проходят выборы в Учредительное собрание

Себастьян Пиньера. Фото сс, Government of Chile
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чили 15 мая начались двухдневные местные выборы и выборы в Учредительное собрание. Как заявил президент Себастьян Пиньера, от нынешних выборов зависит то, по какому пути развития страна будет идти в течение нескольких десятков лет, сообщает агентство Синьхуа.
Свое заявление в надежде на активность избирателей глава государства сделал после того, как сам проголосовал на одном из избирательных участков в восточной части Сантьяго.
На нынешних выборах выбирают губернаторов 16 регионов Чили, мэров и членов муниципальных советов 346 городов, а также 155 членов Учредительного собрания, которым предстоит заняться разработкой новой Конституции.
Изначально выборы должны были пройти 10-11 апреля, но из-за новой волны эпидемии коронавируса нового типа они были перенесены на 15-16 мая.-0-