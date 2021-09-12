В Чите вертолет экстренно сел на реку из-за технической неисправности

12 сентября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. В Чите вертолет экстренно сел на реку из-за неисправности приборов, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

"В Забайкальском крае проводится проверка по факту авиаинцидента. Предварительно установлено, что 12 сентября 2021 года около 9.00 по местному времени (3.00 по минскому) вертолет Robinson R-44 осуществил экстренную посадку на реку Читинку в Железнодорожном районе города Читы Забайкальского края из-за неисправности приборов. На борту вертолета находился командир воздушного судна и пассажир, которые при посадке не пострадали", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе проверки.

В региональном управлении МЧС добавили, что владелец вертолета будет доставать его самостоятельно, от помощи спасателей он отказался.-0-