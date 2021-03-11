В Дагестане ликвидировали боевика, открывшего огонь по силовикам

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боевик, планировавший теракт, ликвидирован в ходе контртеррористической операции в Махачкале. У него были обнаружены автомат и пояс смертника, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

"По данным оперативного штаба НАК в Республике Дагестан, нейтрализованный бандит был ранее судим за террористические преступления и вынашивал намерение осуществить нападение на сотрудников правоохранительных органов. На месте перестрелки обнаружены автомат, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также иные доказательства преступных намерений бандита", - сообщили в НАК.

В НАК подчеркнули, что "слаженные действия спецслужб и сил правопорядка позволили предотвратить резонансное преступление террористической направленности, которое могло повлечь жертвы среди гражданского населения и сотрудников силовых структур". Правовой режим контртеррористической операции отменен.

Как сообщалось ранее, 11 марта режим контртеррористической операции был введен в Советском районе Махачкалы после того, как по силовикам, проверявшим данные о подготовке теракта, был открыт огонь.-0-