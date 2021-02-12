В Дании задержаны семь подозреваемых в подготовке к терактам

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дании Служба безопасности и разведки задержала семь человек по подозрению в подготовке терактов. Об этом сообщает датский DR.

Задержанных подозревают в подготовке "одного или нескольких" терактов или причастности к подготовке терактов, в частности, в приобретении компонентов взрывчатых веществ и оружия.

Подозреваемых задержали еще 6-8 февраля в рамках масштабной операции с участием правоохранителей из нескольких регионов. Еще одного вероятного соучастника задержали в Германии.

Гражданство, национальность и религиозная принадлежность задержанных не называется.-0-