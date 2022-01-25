В давке на матче Кубка Африки погибли 6 человек, 40 пострадали

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере шесть человек погибли в результате давки, произошедшей на матче 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу. Об этом сообщает The Guardian.

Известно также о 40 пострадавших, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Инцидент произошел в столице Камеруна Яунде, когда толпа болельщиков пыталась проникнуть на стадион "Олембе", несмотря на ограничения, связанные COVID-19.

Арена вмещает 60 тыс. зрителей, однако из-за коронавирусных ограничений она могла быть заполнена только на 80%. Власти Камеруна не исключают, что число жертв может увеличиться.

Как сообщалось ранее, 24 января сборная Камеруна вышла в четвертьфинал домашнего Кубка африканских наций по футболу, обыграв команду Коморских островов. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1. В четвертьфинале сборная Камеруна встретится с командой Гамбии.-0-