В давке на похоронах Сулеймани погибли более 30 человек, 190 пострадали

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В давке на похоронах командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани погибли 32 человека, 190 пострадали, сообщает иранское информационное агентство Fars.

В то же время государственный телеканал IRIB распространил информацию о не менее 35 погибших.

Прощание с Касемом Сулеймани проходит в его родном городе Керман на юго-востоке Ирана. Проститься с ним пришло множество людей - по разным оценкам, в траурной церемонии приняли участие более миллиона иранцев.

Генерал Касем Сулеймани погиб вблизи Багдада после удара американских военных. Иран пообещал отомстить убившим Сулеймани. Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут нанести непропорционально сильный удар по Ирану в ответ на любое нападение на американских граждан или объекты.-0-