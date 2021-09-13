В Дели рухнуло здание, двое детей погибли

13 сентября, Дели /БЕЛТА - СИНЬХУА/. В индийском городе Дели произошло обрушение трехэтажного здания, в результате погибли двое детей.

Тела двоих детей были извлечены из-под обломков строения. Ими оказались 12-летняя девочка и 8-летний мальчик. Один мужчина был спасен из-под завалов.

Вице-губернатор Дели Анил Байджал выразил соболезнования семьям погибших. Он рассказал, что на месте происшествия ведутся спасательные операции.

"Мои соболезнования семьям детей, погибших в результате этой трагедии, и молюсь о скорейшем выздоровлении раненых", - написал Байджал вTwitter.

По словам представителя пожарной охраны, здание было старым и из-за непрекращающихся дождей, которые идут в течение последних нескольких дней, мог начать разрушаться его фундамент и произошло обрушение строения.-0-