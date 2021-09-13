В ДНК млекопитающих нашли сотни древних вирусов

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии обнаружили, что некоторые "мусорные" гены на самом деле являются фрагментами архаичных вирусов, сообщает "МИР 24" со ссылкой на Virus Evolution.

"Мусорный" ДНК - это участок генома, который состоит из генов, не кодирующих белки. Долгое время считалось, что он совершенно бесполезен, но последние исследования это опровергают. Выяснилось, что они остались в ДНК после инфекций, перенесенных нашими ранними предками. Эти фрагменты получили название эндогенные вирусные элементы (ЭВМ).

Вирусная ДНК составляет около 8% человеческого генома. С ее помощью ученые теоретически могут провести учет вирусных инфекций на протяжении всей эволюционной истории нашего рода. Но остается неизвестным, почему они сохранились на такой долгий срок. "За миллионы лет эволюции ДНК должна была полностью измениться, однако эти "окаменелости" сохранены в целости", - отметила палеовирусолог Эмма Хардинг.

Чтобы найти ответ на этот вопрос, ученые проанализировали геномы 13 видов сумчатых, включая тасманского дьявола, кенгуру Евгении и сумчатых мышей. У всех образцов выявили вирусные частицы трех видов: Bornaviridae, Filoviridae и Parvoviridae.

Исследование показало, что вирус Bornaviridae впервые вошел в ДНК животных еще во времена динозавров, когда Южная Америка и Австралия еще представляли собой единый массив суши. Считалось, что он возник около 100 млн лет назад, но как установили ученые, ему примерно 160 млн лет.

Помимо этого, древние вирусы способствуют иммунной защите от инфекции. Так, у летучих мышей, которые известны своей способностью противостоять вирусным атакам, сохранился особенно большой запас ЭВМ. "Это может быть механизм, аналогичный вакцинации, но наследуемый из поколения в поколение. Сохраняя древний вирус, клетка иммунизируется против будущей инфекции", - подчеркнули авторы.-0-