В Дортмунде проходит одна из крупнейших эвакуаций в истории города из-за авиабомбы

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком Дортмунде проводится одна из крупнейших эвакуаций в истории города из-за авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщает ТАСС со ссылкой на официальную страницу города в Twitter.

Известно, что свои дома покинут около 14 тыс. жителей города.

На время эвакуации железнодорожное сообщение с Дортмундом будет полностью прекращено.

В конце Второй мировой войны на нацистскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров. Более 20% из них не разорвались. Раз в несколько месяцев снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют - саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.-0-