В ДР Конго от рук боевиков погибли 17 мирных жителей

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боевики из террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС) убили 17 человек в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на конголезский новостной портал 7Sur7 .

Сообщается, что боевики атаковали поселок Лисаса в округе Бени провинции Северное Киву. Погибли 17 человек, однако, как отмечает агентство, количество жертв может увеличиться. Несколько человек боевики взяли в заложники.

По информации агентства, сожжено множество домов, разграблены магазины. Перед нападением на поселок боевики атаковали пост местного ополчения, расположенный вблизи.

Нынешнее нападение стало третьим в округе Бени за последние три дня.-0-