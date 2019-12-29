В ДР Конго при взрыве самодельной бомбы погибли пять человек

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек погибли и трое пострадали в результате взрыва самодельной бомбы на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на конголезский новостной сайт L'actualité.

"Дети нашли возле церкви предмет, принесли его в дом и начали разбирать, не понимая, что имеют дело с самодельным взрывным устройством", - заявил сайту L'actualité сотрудник полиции города Муноли (провинция Северное Киву). По его словам, погибли трое детей и двое взрослых.

Местные власти не исключают, что самодельная бомба принадлежала боевикам.-0-