В ДТП с туристическим автобусом под Псковом пострадали 10 человек

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП с туристическим автобусом, который опрокинулся на трассе в Пушкиногорском районе Псковской области, пострадали десять человек, сообщает ТАСС.

В автобусе находились 13 студентов Санкт-Петербургского государственного университета, один экскурсовод, двое сопровождающих и водитель. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь, определяется степень тяжести состояния.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.-0-