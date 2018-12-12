В ДТП с туристическим автобусом под Псковом пострадали 10 человек

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП с туристическим автобусом, который опрокинулся на трассе в Пушкиногорском районе Псковской области, пострадали десять человек, сообщает ТАСС.
В автобусе находились 13 студентов Санкт-Петербургского государственного университета, один экскурсовод, двое сопровождающих и водитель. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь, определяется степень тяжести состояния.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.-0-
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