В Эфиопии в беспорядках, вызванных убийством певца, погибли 166 человек

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 166 человек погибли в Эфиопии во время столкновений, которые на текущей неделе произошли в связи с убийством музыканта и политического деятеля Хаакаалуу Хундессаа. Об этом сообщило 4 июля AFP со ссылкой на начальника полиции штата Оромия Гирма Гелама .

"В результате беспорядков в регионе погибли 145 гражданских лиц и 11 сотрудников сил безопасности", - заявил он. Еще десять человек погибли в столице страны Аддис-Абебе.Серьезные ранения получили 167 человек.

Группы молодых людей начали 30 июня собираться в городах штата Оромия и в Аддис-Абебе после того, как стало известно об убийстве накануне Хаакаалуу Хундессаа. В ряде мест произошли беспорядки и столкновения.-0-