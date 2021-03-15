В египетской пустыне обнаружили руины древнего монастыря

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франко-норвежская команда археологов обнаружила в египетской пустыне древний монастырь, датируемый V веком нашей эры, сообщает Euronews.

При раскопках в оазисе Бахария найдены развалины 19 сооружений, среди которых церкви, часовня и монашеские кельи.

Некоторые строения были сделаны из базальта, другие - из глиняных кирпичей или вырубленные в горной породе. Под слоем песка хорошо сохранились настенные надписи на греческом языке, рисунки на библейские сюжеты, которые с большой долей вероятности были сделаны коптами.

Археологи считают, что их открытие может пополнить знания ученых о раннем христианстве. "Это очень далекие времена. Находка меняет наше понимание эволюции монашества. Она дает нам много новой информации и меняет повествование о раннем христианстве", - заявил археолог, профессор истории религии Виктор Гика.-0-