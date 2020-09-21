В Египте археологи обнаружили 27 древних саркофагов

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из крупнейших древнеегипетских некрополей, Саккаре, в 30 км к югу от Каира ученые обнаружили 27 древних саркофагов, возраст которых превышает 2,5 тыс. лет, сообщает ВВС.

По информации министерства по делам древностей Египта, в начале сентября в подземном помещении, находящемся на дне колодца на глубине 11 м, археологи обнаружили сразу 13 деревянных гробов, а затем еще 14.

"Первичное обследование показало, что все эти саркофаги запечатаны и не открывались с момента захоронения", - сказано в сообщении.

По оценкам ученых, это одна из самых крупных находок такого рода в истории. Археологи после детального изучения обещают раскрыть хранящиеся в них тайны.

Саккара являлась грандиозным кладбищем на протяжении 3 тыс. лет. Его название происходит от имени древнеегипетского бога мертвых Сокара. Известно что с XXIII века до н.э. фараонов там не хоронили, но погребение менее важных персон продолжалось до времен Римской империи. Саккара включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.-0-