В Египте археологи обнаружили древние саркофаги с мумиями и позолоченные статуи

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В субботу официальные представители министерства по делам древностей Египта объявили об обнаружении не менее 100 древних саркофагов, в некоторых из которых были мумии, и около 40 позолоченных статуй в одном из крупнейших некрополей к югу от Каира. Об этом сообщает Associated Press.

Саркофаги и статуи, чей возраст насчитывает более 2500 лет, были выставлены на импровизированной выставке у подножия знаменитой Ступенчатой пирамиды Джосера в Саккаре.

Археологи вскрыли саркофаг с хорошо сохранившейся мумией, завернутой в ткань. Также они провели рентгеновское исследование, позволяющее визуализировать структуру древней мумии и увидеть, как сохранилось тело.

Министр туризма и по делам древностей Египта Халед аль-Анани сообщил на пресс-конференции, что обнаруженные предметы относятся к династии Птолемеев, правившей в Египте около 300 лет. В скором времени артефакты переместят в три каирских музея, включая Большой Египетский музей, который строится неподалеку от знаменитых пирамид Гизы.

Находка в знаменитом некрополе - последняя из серии археологических открытий в Египте. С сентября в том же районе Саккары были обнаружены по меньшей мере 140 закрытых саркофагов, в большинстве из которых были мумии.-0-

Фото Associated Press