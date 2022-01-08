В Египте автобус попал в ДТП, погибли 17 человек

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Египте в южной части Синайского полуострова погибли 17 человек в результате крупного ДТП с участием автобуса и микроавтобуса, еще 17 были госпитализированы с тяжелыми травмами. Об этом сообщается в электронной версии местной газеты Al-Ahram, пишет ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел на международной трассе примерно в 10 км от города Эт-Тур - административного центра провинции Южный Синай. Не менее 17 человек с тяжелыми травмами были госпитализированы на 14 машинах скорой помощи. Другие подробности случившегося пока не приводятся.-0-