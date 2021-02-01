В Египте обнаружили высеченные в скалах гробницы с мумиями

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высеченные в скалах гробницы с мумиями обнаружили археологи в древнеегипетском храме Тапосирис-Магна на западе Александрии. Издание Egypt Independent опубликовало рассказ об этом открытии, сообщает ТАСС.

Издание ссылается на информацию работающей на раскопках миссии в составе египетских археологов и специалистов университета Санто-Доминго Доминиканской Республики.

По словам ученых, в высеченных в скальной породе гробницах, что было распространено уже в греко-римскую эпоху, обнаружены погребальные камеры с плохо сохранившимся мумиями. "Плохое состояние мумий подчеркивает разницу между способом мумификации у древних египтян и в более позднюю эпоху у греков и римлян, - рассказала глава миссии Кэтлин Мартинес. - Сохранились останки позолоченного материала, в который были завернуты мумии, а также амулеты из золотой фольги, которые поместили в рот мумиям". Этот особый ритуал, пояснила она, гарантировал, согласно верованиям, способность человека говорить на суде в загробной жизни перед верховным судьей усопших душ Осирисом.

Наибольший интерес у ученых вызвали две мумии с сохранившимися на них свитками и артефактами. "На первой сохранились позолоченные украшения с изображением бога возрождения и царя загробного мира Осириса, а лоб второй мумии был украшен рогами и коброй, на ее шею было надето позолоченное ожерелье в виде головы сокола, символизирующего бога Гора", - отметила Кэтлин Мартинес.

Тапосирис-Магна - селение, основанное фараоном Птолемеем II Филадельфом в период между 280 и 270 годами до н.э. Название в переводе означает "великая гробница Осириса". Позднее там был возведен храм в честь бога Осириса, ставший, как считается, последним пристанищем царицы Клеопатры.

По словам главы департамента древностей Александрии Халеда Абу аль-Хамида, за последние 10 лет археологи сделали ряд открытий, изменивших восприятие храма Тапосирис-Магна. "Внутри храма были найдены монеты с именем и изображением Клеопатры VII (69-30 годы до н.э.), фрагменты статуй, - сказал он. - Раскопки фундаментной части храма позволили установить, что он был построен во времена фараона Птолемея IV Филопатора, правившего примерно в 222-205 годах до н.э.".-0-