В Египте обрушилась стена древнего храма – трое погибших, четверо пострадавших

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека, и среди них ребенок 4-х лет, погибли в Египте в результате обрушения фрагмента заградительной стены древней коптской (христианской) церкви, сообщил информационный портал Al Youm Al Sabea.

Еще четверо пострадали. В числе пострадавших – шестилетний ребенок.

По данным служб гражданской обороны и по чрезвычайным ситуациям, на которые ссылается информпортал, инцидент случился в городе Маллави в провинции Эль-Минья на территории монастыря Абу-Фана в 200 км южнее Каира, Монастырь Абу-Фана был основан христианскими монахами в IV веке. В VI веке на его территории была построена церковь.-0-