В Египте выявили максимальное с начала пандемии число заражений COVID-19 за сутки

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Египте за сутки выявили 1809 случаев заражения коронавирусом, что стало максимумом с начала пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава страны.

Отмечается, что за минувшие сутки в Египте было зарегистрировано 35 летальных исходов из-за COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусом переболели 413,5 тыс. человек, из них от осложнений умерли более 22,4 тыс.

По информации Минздрава, к настоящему моменту полную вакцинацию прошли 25,2 млн человек, то есть каждый четвертый житель Египта. Первую дозу вакцины получили по меньшей мере 37 млн человек.

Ранее региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для стран Восточного Средиземноморья Ахмед аль-Мандари заявил, текущая ситуация с пандемией в регионе вызывает серьезную обеспокоенность. "За неделю рост числа заболевших составил 37%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели заболеваемости выросли на 186%, - сообщил он. - Всего в регионе зарегистрировано более 18,2 млн случаев заражения и порядка 320 тыс. смертей из-за COVID-19".-0-