В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина в микрорайоне Химмаш Екатеринбурга открыл стрельбу по людям, есть пострадавшие. Об этом сообщил ТАСС.

В результате стрельбы ранения получили девочка и сотрудник Росгвардии, который прибыл на вызов. Преступник сделал минимум 10 выстрелов.

Сейчас на место происшествия стягиваются сотрудники силовых структур и оперативных служб, в том числе специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии. Стрелявший никаких требований не выдвигает.

"По предварительной на данный момент информации, стрельбу открыл бывший сотрудник полиции. Предположительно, он стреляет из охотничьего ружья, зарегистрированного на него. Пока не задержан", - сообщает источник агентства. Он не исключил, что стрелявший находится в состоянии опьянения. Жителей дома, откуда ведется стрельба, эвакуируют. Территория вокруг дома оцеплена.-0-