В Эквадоре 37 протестующих были задержаны за перекрытие дорог

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Эквадоре по меньшей мере 37 человек были задержаны за перекрытие дорог в ходе протестов против экономической политики правительства, сообщает Reuters.

Тысячи демонстрантов вышли вчера на улицы эквадорских городов, перекрывая дороги. Министр внутренних дел Эквадора Александра Вела заявила, что манифестации в основном проходили мирно, за исключением нескольких инцидентов.

Так, в центре Кито произошли стычки с полицией. Полиция применила слезоточивый газ, а офицеры на лошадях заблокировали вход на площадь, куда намеревались пройти демонстранты. По словам министра обороны Эквадора Луиса Эрнандеса, при разгоне протестующих пять полицейских получили ранения.

Также сообщается, что манифестации прошли в городах Гуаякиль и Куэнка.

По данным ТАСС, массовые демонстрации прошли в Эквадоре по призыву общественных организаций и профсоюзов. Их участники протестовали против трудовой и налоговой реформ, которые собирается осуществить правительство президента Гильермо Лассо, а также из-за роста цен на топливо.-0-