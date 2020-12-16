В Ереване родные пропавших без вести военнослужащих пытаются проникнуть в Минобороны

16 декабря, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Родные без вести пропавших военнослужащих пытаются проникнуть в административное здание Министерства обороны Армении, чтобы встретиться с министром обороны.

Сообщается, что группе граждан удалось проникнуть на административную территорию Минобороны.

Родители и родственники пропавших без вести военнослужащих проводят акции с 1 декабря. Минобороны проинформировало, что делает все возможное, чтобы как можно скорее решить вопрос о без вести пропавших военнослужащих.

Как сообщалось, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом и 7 прилегающими к нему районами.

9 ноября президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.-0-