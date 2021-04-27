В Эстонии из-за пожара на подстанции без электричества остались 5,7 тыс. домохозяйств

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В эстонском городе Йыгева с населением более 6 тыс. человек загорелась подстанция, в результате почти 5,7 тыс. домохозяйств остались без электричества, сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация.

Сообщение о пожаре поступило в 9.17. По словам звонившего, были слышны хлопки и виден дым. К моменту прибытия пожарных языки пламени вырывались из подстанции и представляли опасность для находящегося рядом офисного здания. Людей из здания эвакуировали. Работы по восстановлению подачи электроэнергии могут занять более двух дней.

Причины пожара устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.-