В Эстонии утвержден новый состав правительства

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд утвердила новое правительство, которое сформировали праволиберальная Партия реформ и Центристская партия, сообщает газета Postimees.
Премьер-министром назначена председатель Партии реформ Кая Каллас. МИД возглавила представительница Центристской партии Эва-Мария Лийметс. Представительница этой же партии Таави Аас продолжит занимать пост министра экономики и инфраструктуры. Министром здравоохранения и труда стал Танель Кийк, министром обороны назначен Калле Лаанет - представитель Партии реформ.
25 января парламент Эстонии большинством голосов предоставил председателю Партии реформ Кае Каллас право сформировать новое правительство. За это решение проголосовали 70 депутатов 101-местного парламента, 30 были против, один депутат участия в голосовании не принял.
Ранее председатель праволиберальной Партии реформ Кая Каллас и лидер Центристской партии Юри Ратас подписали соглашение о создании новой правящей коалиции и утвердили кандидатов на посты министров нового правительства республики. В состав нового правительства войдут премьер от Партии реформ и еще 14 министров, чьи портфели разделены между участниками новой коалиции поровну.
Формирование нового правительства потребовалось после отставки с поста премьера лидера Центристской партии Юри Ратаса 13 января из-за коррупционного скандала.-0-