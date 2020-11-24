В Европе хотят возобновить полеты Boeing 737 MAX

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) намерено в течение нескольких недель одобрить разрешение на полеты Boeing 737 MAX, которые были приостановлены около полутора лет назад после двух авиакатастроф этих самолетов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте EASA, сообщает ТАСС.

Регулятор сообщил, что опубликовал проект директивы по летной годности Boeing 737 MAX. Как отмечается в заявлении, тем самым EASA продемонстрировало намерение одобрить возвращение самолетов в небо над Европой в течение нескольких недель.

"EASA с самого начала дало понять, что мы проведем собственную объективную и независимую оценку Boeing 737 MAX, работая в тесном сотрудничестве с Федеральным авиационным управлением США и корпорацией Boeing. Мы хотим убедиться, что трагические события, коснувшиеся жизней стольких людей, не повторятся", - заявил исполнительный директор организации Патрик Кай. Он добавил, что проведенный анализ дал EASA уверенность, что теперь летать на Boeing 737 MAX безопасно.

Патрик Кай 21 ноября заявлял, что EASA примет решения, позволяющие вернуть самолет в эксплуатацию, ориентировочно в январе будущего года.

Ранее глава Федерального авиационного управления США Стивен Диксон подписал распоряжение, в котором говорится, что Boeing 737 MAX вновь может эксплуатироваться после завершения всестороннего, методичного анализа аспектов безопасности.-0-