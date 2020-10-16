В Европе в сфере сельхозпроизводства наблюдаются перебои с логистикой из-за пандемии - ФАО

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельскохозяйственное производство в европейском регионе пострадало от последствий пандемии меньше, чем в других частях планеты, но есть перебои с логистикой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), регионального представителя ФАО по Европе и Центральной Азии Владимира Рахманина.

"Последствия коронавирусной инфекции сильнее всего ударили по странам, которые уже находились в кризисных ситуациях, в первую очередь в Африке и на Ближнем Востоке, и которые сейчас больше всего нуждаются в поддержке. Правительствами стран региона были приняты четко выверенные меры, которые позволили не допустить продовольственного дефицита и стабилизировать цены. Были приложены все необходимые усилия для обеспечения бесперебойной поставки продовольствия на внутренний и на международный рынок, несмотря на закрытие границ и ограничения по передвижению", - сказал Владимир Рахманин.

Тем не менее, по его словам, в ряде стран не удалось избежать трудностей с транспортировкой, хранением и сбытом продукции. "Трудности возникали на этапе закупки кормов, семян, удобрений и средств защиты растений. Особенно сильно это ощутили мелкие фермерские хозяйства, традиционно наиболее подверженные внешнему воздействию", - констатировал Владимир Рахманин.

Он отметил, что одна из главных задач ФАО - не допустить, чтобы кризис в сфере здравоохранения перерос в продовольственный кризис.

Владимир Рахманин напомнил, что, согласно прогнозам ФАО, в связи с пандемией к общему числу голодающих, которое сегодня достигает 687,8 млн человек, до конца года может добавиться еще от 83 до 132 млн. "Эти удручающие данные говорят о том, что нам сейчас как никогда важно объединить усилия и найти выход из сложившейся ситуации. Для этого ФАО выделяет семь приоритетных направлений деятельности для укрепления продовольственной безопасности в мире и предотвращения роста числа голодающих. Считаем, что сейчас как никогда важно сосредоточиться на продовольственной помощи странам, находящимся в кризисной ситуации", - указал он.-0-