В Европе зафиксирован рекордный спад производства

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за пандемии коронавируса в промышленности стран Европы зафиксирован рекордный спад, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Согласно обнародованным сегодня данным Европейского статистического ведомства, в апреле, по сравнению с предыдущим месяцем, промышленное производство в еврозоне сократилось на 17,1%, а в Евросоюзе - на 17,3%, без учета сезонных колебаний. Если сравнивать с апрелем 2019 года, то снижение составило 28% по еврозоне и 27,2% по всему ЕС.

Речь идет о самых низких показателях с середины 1990-х годов, отмечает Евростат. Например, из-за финансового кризиса в конце 2008 и начале 2009 года промышленное производство в Европе сократилось на 3-4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Больше всего промышленность в этом году сократилась в Венгрии и Люксембурге. Наименьшие потери понесли такие страны, как Финляндия, Мальта и Ирландия. В Германии, одной из ведущих экономик ЕС, в апреле промышленность сократилась на 21% по сравнению с мартом и на 30,2% по сравнению с апрелем 2019 года.

Спад производства в Евросоюзе произошел из-за принятия карантинных мер для предотвращения распространения коронавируса. В результате работа фабрик и заводов в европейских странах была приостановлена на несколько месяцев.-0-