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15 февраля 2021, 09:20

В европейских странах прошли протесты против карантинных мер

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15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В европейских странах продолжаются акции протеста против карантинных мер. Как сообщает Deutsche Welle, в минувшие выходные демонстрации прошли в Австрии и Германии.

В Вене более тысячи человек вышли на улицы, чтобы выразить протест против правительственных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Акция состоялась, несмотря на действующий в Австрии запрет на проведение массовых мероприятий. Одним из требований протестующих, собравшихся перед церковью Карлскирхе в центре города, была отставка правительства канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Сегодня в Австрии действуют усиленные карантинные меры. В частности, жителям страны запрещено без уважительной причины покидать свои дома в период с 20.00 до 6.00. В остальное время разрешены встречи с участием максимум четырех взрослых и шести их детей. С 8 февраля в Австрии возобновили работу магазины. Однако они обязаны закрываться не позже 19.00. Кроме этого, действуют ограничения на максимально допустимое число покупателей, находящихся внутри магазина.

Акция против правительственных мер по борьбе с COVID-19 прошла и в Берлине. Организаторы подали заявку на участие 300 человек. На одном из транспарантов был написан лозунг: "Остановите коронавирусное безумие".

10 февраля правительство канцлера Германии Ангелы Меркель и власти федеральных земель согласовали продление действующего в стране с середины декабря локдауна как минимум до 7 марта. При этом было разрешено постепенно открывать школы с 22 февраля, а парикмахерским салонам возобновить работу с 1 марта.

Как сообщает Euronews, акции протеста также прошли на Кипре и в Чехии.

Так, кипрская полиция использовала водяную пушку и слезоточивый газ в центре Никосии, чтобы разогнать протестующих против политики правительства и коронавирусных ограничений. Организаторы акции протеста в социальных сетях призывали участников выступить против государственного авторитаризма, неудачного управления пандемией и коррупции.

В Праге ассоциация "Миллион моментов" организовала автопробег, чтобы привлечь внимание к неудаче правительства в борьбе с пандемией, а также другим серьезным политическим решениям под прикрытием противодействия коронавирусу.

Жителям трех областей в Чехии, где сейчас наблюдается наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом, запрещено покидать свои регионы без уважительной причины. На границах округов выставлены контрольно-пропускные пункты.

Ранее также сообщалось, что в Греции 14 февраля полиция применила слезоточивый газ против группы демонстрантов, выступающих против ношения медицинских масок и других ограничений, введенных в связи с всеобщим карантином в стране. От слезоточивого газа одной женщине стало плохо, и ее доставили в больницу на машине скорой помощи.-0-

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