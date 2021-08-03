В Евросоюзе признали действующими COVID-сертификаты Сан-Марино, где используется "Спутник V"

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия признала действующими на территории ЕС COVID-сертификаты Сан-Марино, где широко используется российская вакцина "Спутник V", и Ватикана. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению Еврокомиссии, решение об эквивалентности COVID-сертификатов Евросоюза и этих двух не входящих в Евросоюз государств было принято 2 августа.

"Еврокомиссия утвердила решения, обеспечивающие, что COVID-сертификаты, выданные в Ватикане и Сан-Марино, эквивалентны Европейскому цифровому COVID-сертификату. На практике это означает, что владельцы этих сертификатов смогут их использовать на тех же условиях, что и владельцы сертификатов ЕС", - говорится в документе.

Поставки "Спутника V" в Сан-Марино начались в феврале этого года, большая часть населения этой республики привита двумя дозами российской вакцины, которая до настоящего времени была не признана в ЕС.-0-