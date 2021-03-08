В Финляндии на три недели закроют рестораны и бары

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Финляндии на три недели закрываются рестораны и бары, а в Германии смягчают карантин, сообщает ТАСС.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом парламент Финляндии сегодня одобрил закрытие ресторанов и баров почти по всей стране. Рестораны, бары, кафе и ночные клубы будут закрыты в 15 регионах страны на три недели начиная с 9 марта, продавать еду можно будет только навынос. Они продолжат работать в обычном режиме только в четырех регионах, где эпидемиологическая ситуация остается нормальной и находится на так называемом базовом уровне.

В Финляндии объявлен локдаун (жесткие карантинные меры), который продлится до 28 марта. На дистанционное обучение переведены ученики средних и старших школ, отменены досуговые занятия для детей старше 12 лет и взрослых, рекомендован перевод сотрудников на удаленную работу.

Тем временем в Германии вступило в силу смягчение карантинного режима. Регионам разрешается открыть непродовольственные магазины, книжные лавки, музеи, галереи, цветочные магазины, садоводческие рынки, косметические студии и автошколы. В некоторых регионах смягчаются и ограничения социальных контактов - в квартирах и домах смогут встречаться до пяти человек из двух разных домохозяйств, не считая детей до 14 лет. До сих пор можно было звать в гости лишь одного человека. С 1 марта в стране работают школы, детские сады и парикмахерские.

Ключевой критерий для послаблений - численность заболевших на 100 тыс. человек в течение недели. Выделяется две опции - менее 50 случаев инфицирования и менее 100 случаев. Первый вариант подразумевает относительно свободное посещение объектов, хоть и с ограничениями по численности, второй - только по предварительной записи. К примеру, в Берлине индекс распространения коронавируса составляет 71 на 100 тыс. человек. Это значит, что в столице действует второй вариант - если кто-то хочет в музей, то ему следует забронировать окно посещения. При этом в некоторых регионах федеральной земли Тюрингия индекс заметно превышает сотню, там о смягчении режима речь пока не идет.

А правительство Таиланда сокращает период обязательного пребывания в карантине для вакцинированных от коронавируса иностранных граждан с 14 до 7 дней. Новое правило вступает в силу с апреля текущего года.-0-